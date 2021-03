  Oehlenschläger bleibt Bürgermeister in Fürth

Bergstraße. In Hessen haben die Wahllokale geschlossen, nun läuft die Auszählung der Stimmen zur Kommunalwahl. Im Kreis Bergstraße sind unter anderem die 71 Abgeordneten im Kreistag neu zu bestimmen. Zudem wird der Landrat neu gewählt. Kandidaten sind Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) sowie Karsten Krug von der SPD und Evelyn Berg von den Grünen. Falls heute keiner der Anwärter eine Mehrheit bekommt, wird es am 28. März eine Stichwahl geben.

Fünf Bürgermeisterwahlen

In fünf Gemeinden im Kreis wurden heute neue Bürgermeister gewählt. Volker Oehlenschläger bewarb sich in Fürth als einziger Kandidat. Hier gibt es bereits ein Ergebnis: Er errang 70,66 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 54,6 Prozent.

In Grasellenbach ist der einzige Bewerber Markus Röth. In Birkenau und Mörlenbach konnten die Wähler zwischen mehreren Kandidaten entscheiden. Die Nachfolge von Helmut Morr in Birkenau möchten Bernd Brockenauer und Milan Mapplassary antreten. Als Nachfolger von Jens Helmstädter in Mörlenbach bewerben sich Erik Kadesch, Bernhard Kraus und Christian Seiler. In Viernheim treten außer Amtsinhaber Matthias Baaß (SPD) noch Bernhard Kammer (CDU), Thomas Klauder (Grüne), Ralf Kempf (unabhängig), Wolfram Theymann (unabhängig) an.

Zunächst werden die Stimmzettel der Landratswahl ausgezählt. Erst danach geht es an die Gemeindewahlen, wobei nur die Stimmzettel mit Listenstimmen ausgewertet werden. Die Zettel, auf denen die Wähler Stimmen direkt an Personen verteilt haben, werden ab morgen in den Rathäusern gezählt. Heute wird es daher für die Wahlen zu Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen nur Trendergebnisse geben.

Bei den Kommunalwahlen 2016 war die CDU in Hessen mit landesweit 28,9 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 28,5 Prozent der Stimmen, die AfD auf 11,9 Prozent. Die Grünen rangierten bei 11,3, die FDP bei 6,4 und Die Linke und Linke Liste bei 4,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,0 Prozent.