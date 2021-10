Öffentlicher Dienst: Tarifparteien ringen weiter um Ergebnis

Gehalt. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Hessen ringen die Verhandlungspartner weiter um ein Ergebnis. Die am Donnerstag in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) gestarteten Gespräche wurden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auch in der Nacht zum Freitag fortgesetzt. Verdi fordert gemeinsam mit weiteren Gewerkschaften für die 45 000 Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 175 Euro.

Bis zum Auftakt der zweiten Verhandlungsrunde hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) für das Land noch kein Angebot vorgelegt. Es wird jedoch damit gerechnet, dass noch am Freitag eine Einigung erzielt wird. Das Tarifergebnis für die Landesbeschäftigten soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten in Hessen übertragen werden.

Hessen war im Jahr 2004 als einziges Bundesland aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie. Mittlerweile ist auch die Tarifrunde der übrigen Bundesländer mit den Gewerkschaften angelaufen.