Die (vorerst) letzte Schlacht am Herd ist geschlagen: Simona Ruppert aus dem Mörlenbacher Ortsteil Bonsweiher setzte sich nach einer fulminanten Woche am Freitag im Finale der ZDF-„Küchenschlacht“ gegen die letzte Mitbewerberin durch. Jetzt geht es für sie in die „Championsweek“, bei der die besten Hobbyköche der zurückliegenden Staffeln gegeneinander antreten.

