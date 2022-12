Willi Baumann backt am 05.12.2022 in seiner Lebkuchenbaeckerei in Reichelsheim-Beerfurth im Odenwald Lebkuchen. Ende August beginnt in der Lebkuchenbaeckerei Baumann die Weihnachtszeit. Dann faengt der 42-jaehrige Willi Baumann an zu backen: Herzen, Sterne, Rechtecke, Tannenbaeume und Schaukelpferdchen - genauso, wie es vor ihm seine Vorfahren gemacht haben. (Siehe epd-Bericht und Video vom 05.12.2022)

© epd