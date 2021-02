Region. Das Landgericht Darmstadt befasst sich ab Mitte März erneut mit zwei Fällen, die in den Jahren 2018 und 2019 die Bürger der Region bewegten und erschütterten. Zum einen geht es um die Explosion eines Hauses in Löhrbach, die der damals 60-jährige Eigentümer nach Ansicht des Gerichts im März 2019 selbst und absichtlich herbeigeführt hat. Zum anderen wird der Doppelmord an zwei Kindern in Bettenbach im August 2018 wieder aufgerollt.

AdUnit urban-intext1

Vor allem der Fall aus Bettenbach sorgte auch bundesweit für Betroffenheit. Vor Gericht standen die beiden Eltern; die Mutter wurde wegen Beihilfe zum Mord in zwei Fällen und schwerer Brandstiftung im Juni 2019 zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Gegen den damals 59-jährigen Vater wurde wegen zweifachen Mordes an seinen Kindern und schwerer Brandstiftung eine lebenslange Haftstrafe verhängt, aufgrund der besonderen Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung. Sein darauffolgender Revisionsantrag wurde als unbegründet verworfen.

Anders verhält es sich bei seiner Frau: Nachdem die heute 48-Jährige ebenfalls Revision einlegte, änderte der Bundesgerichtshof (BGH) Karlsruhe im Juli 2020 den Schuldspruch ab, hob das Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts Darmstadt zurück. Der Termin steht nun fest: Am Freitag, 19. März, findet die öffentliche Verhandlung statt. Zunächst ist am Landgericht nur dieser eine Tag angesetzt.

Rentner erneut vor Gericht

Der BGH Karlsruhe war es auch, der das Urteil gegen den heute 61-Jährigen aus Löhrbach aufgehoben hat. Dieser war im November 2019 wegen der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt worden.

AdUnit urban-intext2

Die Karlsruher Richter bemängelten in ihrer Begründung vor allem, die 18. Große Strafkammer des Landgerichts Darmstadt habe nicht hinreichend geprüft, ob der Angeklagte bei der Tatbegehung wegen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung überhaupt schuldfähig gewesen sei.

Der Fall muss daher erneut am Darmstädter Landgericht öffentlich verhandelt werden. Der erste Verhandlungstag findet am Freitag, 12. März, statt, weitere Termine sind der 15., 19. und 22. März.

Es geht nur um die Mutter

AdUnit urban-intext3

In dem Fall der ermordeten Kinder aus Mörlenbach-Bettenbach geht es ausschließlich um das Urteil der Mutter, auf die Strafe des Vaters, der die Tötung seiner Kinder zugab, hat dies keine Auswirkung. In der Verhandlung am 19. März stehen daher unter anderem die juristische Bewertung der Schwere der Brandstiftung und die Frage, ob es sich um einen Mord oder, wie vom Landgericht festgestellt, um Doppelmord handelt, im Mittelpunkt.

AdUnit urban-intext4

Das nun anstehende Verfahren am Landgericht Darmstadt wird den Fall jedoch nicht neu aufrollen, außerdem wird es keine erneute Beweisaufnahme geben. Es geht vielmehr um eine Überprüfung der Höhe der Strafe für die Angeklagte, die zusammen mit ihrem Mann eine Zahnarztpraxis in Weinheim betrieb. Außerdem soll die Frage geklärt werden, ob das Urteil verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande kam. Der Beschluss des BGH kann daher unter Umständen dazu führen, dass sich das Strafmaß für die Mutter der beiden ermordeten Kinder reduziert.

Schuldfähigkeit prüfen

Im Verfahren gegen den Löhrbacher, der am Vormittag des 22. März 2019 sein Haus in die Luft gesprengt haben soll, sehen auch die Karlsruher Richter das äußere Tatgeschehen, wie es die 18. Große Strafkammer festgestellt hat, als gegeben an. Sie bemängeln allerdings, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht hinreichend geprüft worden sei. Gutachter Prof. Dr. Klaus Demisch, der den Angeklagten zweimal eingehend untersucht hatte, bescheinigte dem Löhrbacher eine „kumulierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Anleihen“. Dennoch sei der Angeklagte „voll schuldfähig“.

Während der Verhandlung hatte Demisch das komplizierte Beziehungsgeflecht des Angeklagten, dessen Lebensentwurf sich in keiner Weise erfüllt habe, beleuchtet. In diesen Fällen gebe es typischerweise zwei mögliche Reaktionen. „Man bricht zusammen und wird depressiv. Oder der Betreffende wird aggressiv.“ Dass der Angeklagte sein Haus selbst zerstört hat, erklärte Demisch so: „Es war dann wie ein Fanal. Seht her: So verabschiede ich mich hier aus der Gegend.“

Beide Fälle sind zwar unterschiedlich gelagert, dennoch gibt es eine thematische Verbindung. Die Mordtat in Bettenbach geschah an dem Tag, als das Haus der Familie an die neuen Eigentümer übergeben werden sollte; diese hatten die Immobilie bei einer Zwangsversteigerung erstanden. Bei dem Fall in Löhrbach ging es ebenfalls um eine drohende Zwangsversteigerung des Hauses: Dies sah das Landgericht seinerzeit als einen Grund an, warum der 61-Jährige sein Haus vernichten wollte.