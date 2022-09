Obst: gesund, lecker und erfrischend

Was mich im Sommer ganz hervorragend erfrischt, ist ein frischer Apfel. Generell ist Obst ein toller leckerer Snack.

Um an Obst zu kommen, muss man es von den unterschiedlichen Obstbäumen ernten. Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen wachsen auf Bäumen. Aber auch Zitronen, Granatäpfel, Pflaumen und viele weitere verschiedene Obstsorten müssen von Bäumen geerntet werden.

Die beliebteste Obstsorte in Deutschland ist ein Klassiker: der Apfel. Laut einer Statistik isst ein Mensch in Deutschland im Jahr ungefähr 24,4 Kilogramm Äpfel. Das sind ungefähr um die 100 Äpfel pro Jahr.

Äpfel kann man aber nicht nur vom Baum super essen. Man kann sie auch toll weiterverarbeiten. Zum Beispiel in einem leckerem Apfelkuchen, einem Apfelstrudel oder in Kompott oder Apfelbrei.

Was im Sommer ebenfalls sehr gut erfrischt ist ein Stück Wassermelone. Wusstet ihr aber, dass die Melone gar kein Obst ist? Obst wächst an Bäumen und Sträuchern. Jedes Jahr gibt es an den gleichen Bäumen dann neues Obst. Gemüsepflanzen muss man jedes Jahr neu pflanzen. So auch die Melone. Sie gehört nämlich zu den Kürbisgewächsen und ist damit, streng genommen, ein Gemüse. fw

