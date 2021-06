Nur wenige waren zu schnell unterwegs

Bergstraße. Eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 47 kurz vor dem Ortseingang Bensheim von Westen kommend führten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr durch. Von 2706 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich 110 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon wurden 97 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich (bis 20 km/h zu schnell) festgestellt. Weitere 13 Wagenlenker waren so flott, dass nun neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg hinzukommen. Ein Fahrer, der mit Tempo 120 gemessen wurde, muss mit 120 Euro Geldbuße und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Die Ordnungshüter zeigten sich erfreut darüber, dass die Verstoßquote bei nur rund vier Prozent lag. pol

