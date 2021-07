Man möchte es eigentlich nicht erleben, doch passieren kann es immer und überall: Eine Person gerät in Not und man muss schnell Hilfe rufen. Heutzutage hat zwar jeder ein Smartphone, doch es gibt Situationen, in denen man dieses nicht bei sich trägt oder es gerade nicht funktioniert. Da ist ein zusätzlicher Schutz durchaus sinnvoll. Deshalb steht nun eine Notrufsäule am Bibliser Gemeindesee

