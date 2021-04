Odenwald. Die Notlandung eines Motorflugzeuges am Samstagmorgen (24.4.) angrenzend zur Straße "Am Wiesental" in Michelstadt-Steinbuch im Odenwald rief Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan, wie die Polizei am Montagmorgen berichtete. Gegen 9.45 Uhr war die Polizei demnach am Samstag über das notgelandete Kleinflugzeug auf einer dortigen Wiese bei der "Steinbach" informiert worden. Neben mehreren Streifen, begab sich auch der Polizeihubschrauber zum Einsatzort. Ersten Erkenntnissen zufolge musste der 60-jährige Pilot aufgrund eines technischen Defekts notlanden. Er und seine 58-jährige Begleiterin blieben unverletzt. Bei der Landung entstanden am Motorflugzeug sowie an dortigen Weidezäunen mehrere Schäden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe konnten durch die Feuerwehr Michelstadt gebunden werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde über den Vorfall informiert. Der Abtransport der Maschine wurde durch den Besitzer veranlasst.

AdUnit urban-intext1