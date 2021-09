Notfallseelsorge vor 20 Jahren gegründet

Bergstraße. Seit 20 Jahren leistet die Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße „Erste Hilfe für die Seele“. Im Mai 2001 wurden die ersten Ehrenamtlichen für ihren Dienst in der Notfallseelsorge beauftragt. Was als Pionierleistung begann, habe sich zu einem „unverzichtbaren Bestandteil der Rettungskette entwickelt“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Jubiläum. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der Heppenheimer Pfarrkirche St. Peter ein ökumenischer Festgottesdienst statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, stehen jeweils zwei Notfallseelsorger bereit, um Menschen in Notfällen zu begleiten. Meist ereignen sich diese Notfälle im häuslichen Bereich. Anlässe für den Einsatz können „natürliche“ Todesfälle, zum Beispiel nach einer erfolglosen Reanimation, oder der Suizid eines Familienangehörigen sein. Auch bei der Überbringung einer Todesnachricht durch die Polizei wird die Notfallseelsorge zur Begleitung der Angehörigen gerufen. Und schließlich unterstützen sie die unverletzten Beteiligten an einem Verkehrsunfall oder bei anderen Unglücksfällen.

Geleitet wird die Notfallseelsorge Bergstraße von Pfarrerin Karin Ritter. Doch sie ist als Zusammenschluss von Kirchen, Rettungs- und Hilfsdiensten im Kreis organisiert. „Die unterschiedlichen Sichtweisen ergänzen und bereichern sich“, erläutert die Notfallseelsorge.

In der Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße arbeiten zurzeit 60 Personen ehrenamtlich mit. Regelmäßig finden Ausbildungskurse für neue Mitarbeiter statt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2