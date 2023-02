Niedrige Temperaturen zum Wochenende erwartet

Hessen. Das Wochenende in Hessen soll weitgehend trocken, aber kalt werden. Freitagfrüh ist mit Nebel, leichtem Schneefall und Sprühregen sowie Glätte zu rechnen, bevor es im Tagesverlauf auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad, in höheren Lagen bei rund 0 Grad. In der Nacht auf Samstag soll es bewölkt und glatt werden. Die Tiefstwerte sinken auf 1 bis -1 Grad und in höheren Lagen auf bis zu -4 Grad.

Der Samstag wird stark bewölkt, mitunter kann es zu einem leichten Sprühregen kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 bis 8 Grad, in höheren Lagen auf 1 bis 4 Grad. Auch der Sonntag wird nach Angaben des DWD bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Ähnlich wie am Vortrag liegen die Höchstwerte bei 6 bis 9 Grad, in Hochlagen bei 5 Grad.