Nicht jeder Name ist erlaubt

Liebe Kinder, jede und jeder von euch hat einen eigenen Namen. Das ist etwas ganz Tolles, denn mit Namen kann man viel einfacher unterhalten. Sonst müssten wir immer nur „Du“, oder „Die mit den langen Haaren“ oder ähnliches sagen und das würde ja gar nicht funktionieren.

Aber Namen sind auch ein großer Teil unserer Persönlichkeit.

Es ist also kein Wunder, dass sich Eltern viele Gedanken darüber machen, wie sie ihre Kinder nennen wollen. Schließlich müssen die Kinder ja für ihr ganzes Leben mit ihrem Namen klarkommen.

Jedes Jahr gibt es eine Liste mit den beliebtesten Babynamen Deutschlands. Dabei wird geschaut, wie viele Kinder im letzten Jahr nach ihrer Geburt den gleichen Namen bekommen haben. Die beliebtesten Vornamen sind in diesem Jahr Noah und Emilia. Das waren sie im Jahr davor auch schon.

In Deutschland hat jede und jeder zwei Namen: einen Vor- und einen Nachnamen. Der Nachname zeigt dabei zu welcher Familie man gehört und der Vorname zeigt dann, wer man genau ist.

Aber nicht jeder Name ist in Deutschland als Vorname erlaubt. Er darf das Kind nicht lächerlich machen oder eine Verbindung zum „Bösen“ herstellen, wie zum Beispiel der Name Judas. Auch das religiöse Empfinden anderer Menschen, darf nicht verletzt werden. „Jesus“ ist also kein erlaubter Vorname. Und auch Namen wie „König“ oder „Prinzessin“ sind verboten. Ich bin zumindest sehr froh mit meinem Namen.Euer Fred Fuchs! fw

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.