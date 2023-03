„Nicht in die Hände der Kirche begeben“

Bergstraße. In unserer Berichterstattung über „die Missbrauchsfälle von Bensheim“ und die „Studie zu Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seit 1945 im Verantwortungsbereich des Bistums Mainz“, die die katholische Kirche in Auftrag gegeben hatte, ging es auch um den Betroffenen-Vertreter Jürgen Herold, der der Untersuchung bescheinigte, sie sei vorbildlich.

In seiner Forderung an das Bistum sieht sich Herold allerdings „verzerrt und damit falsch wiedergegeben“. Die als Ergebnis der Studie formulierten Empfehlungen zu Hilfsangeboten und Lebensbegleitung für Betroffene seien gut, aber es dürfe sich dabei nicht um Angebote des Bistums Mainz handeln. Herold wörtlich: „Ich möchte mich nicht in die Hände der Institution geben, die die Taten ermöglicht hat und Täter in der ausgeführten Art und Weise geschützt hat. Auch möchte ich meine Bedarfe nicht mehr mit dieser Institution diskutieren und womöglich noch weiterhin nachweisen müssen, dass ich Unterstützung tatsächlich benötige – so wie das der heutige Justiziar noch 2019 von mir verlangt hat.“

Seine Forderung: Die Betroffenen sollten in die Lage versetzt werden, sich die Hilfen und Lebensbegleitungen suchen zu können. Und Herold an Bischof Kohlgraf gewandt: „Zahlen Sie jedem Betroffenen einen hohen sechsstelligen Betrag, damit die Betroffenen selbst die lebenslange Begleitung suchen und das, was sie benötigen, selbst finden können.“

Diese Forderung wird von Kohlgraf aber zurückgewiesen: Eine solche Pauschale werde „nicht wirklich Gerechtigkeit herstellen“. red