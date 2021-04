Nicht bezahlt und mit Messer bedroht

Darmstadt. Am Freitagabend (23.4.) haben in Darmstadt zwei noch unbekannte Täter versucht, Ware aus einem Einkaufszentrum in der Kasinostraße zu entwenden. Als das Duo dabei bemerkt und von Zeugen angesprochen wurden, drohte einer der Täter mit dem Messer. Dadurch gelang beiden die Flucht.

Einer der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, die auf der linken Seite abrasiert und in der Mitte gescheitelt waren. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jogginghose der Marke "Adidas", eine blaue Sportjacke und dunkle Turnschuhe. Sein Komplize wurde auf etwa 14 bis 16 Jahre und eine Körpergröße von etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt. Er hatte dunkle Haare und trug über einem grauen Oberteil eine dunkelgraue Kapuzenjacke,. Seien Hose wurde als grau und seine Schuhe in der Farbe Schwarz wahrgenommen.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.