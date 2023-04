Nicht alle Aktien aus der Region können dem Aufwärtstrend an den Börsen folgen

Bergstraße. Auch wenn der Deutsche Aktienindex das Jahreshoch in den vergangenen Tagen nicht durchgehend halten konnte, sind derzeit kaum allzu dunkle Wolken am Börsenhimmel zu sehen. Zumal der April traditionell ein starker Börsenmonat ist. Wie immer wird gebannt auf Inflationsdaten geschaut und welche Schlüsse die Notenbanken daraus ziehen, sprich die Zinsen weiter, schneller oder langsamer zu erhöhen.

Drei Regionen – drei Depots: Das Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers Der Bergsträßer Anzeiger hat verschiedene regionale Aktiendepots zusammengestellt und berichtet in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung dieser (fiktiven) Geldanlagen. Im Depot Bergstraße/Südhessen sind die Anteilsscheine des Dentaltechnikweltmarktführers Dentsply Sirona enthalten, ebenso die Papiere von TE Connectivity. Beide Konzerne sind an US-Börsen notiert. Für den besseren Vergleich werden Euro-Wechselkurse verwendet. Mit von der Partie sind die Anteilsscheine des Flurfördertechnikunternehmens Jungheinrich und des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Nicht fehlen darf natürlich der Dax-Konzern Merck aus Darmstadt. Im Depot Rhein-Neckar liegen Aktien des Softwarekonzerns SAP, des Mannheimer Energieversorgers MVV, von Südzucker, dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sowie der BASF. Das Depot Rhein-Main enthält Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank, sowie von Lufthansa und Fraport. Hinzu kommt der Bad Homburger Fresenius-Konzern. mir

Die nächste Erhöhung der US-Notenbank im Mai ist bereits in den Aktienmärkten eingepreist. Das könnte dann aber nach erneut starken Arbeitsmarktdaten die letzte sein, vermuten die Analysten von CMC Markets, einer Online-Trading-Plattform für institutionelle Anleger. Was im Umkehrschluss eine weitere Entspannung an den Börsen bedeuten könnte.

Mal minus, mal plus

Bei den Aktien aus dem Aktienranking des BA zeigte sich in den vergangenen Wochen ein uneinheitliches Bild. Das Depot Südhessen/Bergstraße, das im bisherigen Jahresverlauf stets hohe Zuwächse verzeichnete, gab um zwei Prozent nach.

Das Depot Rhein-Neckar legte im allgemeinen Börsentrend um mehr als vier Prozent zu. Und selbst das Depot Rhein-Main mit Deutscher Bank und Commerzbank im Portfolio hat nach dem Bankenbeben um drei Prozent zugelegt.

Fast sechs Prozent bergab

Einen herben Rückschlag gab es am Mittwoch für die Aktie des Darmstädter Merck-Konzerns. Fast sechs Prozent auf ein Jahrestief ging es bergab, als Merck bekanntgab, dass US-Behörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine Aussetzung einer klinischen Prüfung des Medikaments Evobrutinib (gegen Multiple Sklerose) verhängt hatten.

Zuvor hatte es zwei Fälle gegeben, bei denen Laborwerte auf arzneimittelbedingte Leberschädigungen hindeuteten. Vor Jahren galt die Pharmabranche als Sorgenkind von Merck, weil kaum neue Medikamente aus Forschung und Entwicklung kamen.

Das erste Mal seit gut einem Jahr hat sich die Aktie von Dentsply Sirona über der Marke von 40 Dollar halten können. Da dürften Vorschusslorbeeren für den Sparkurs vom neuen Konzernchef Simon Campion schon enthalten sein. Anfang Mai werden die Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt.

Sollten die, sowie weitere Prognosen für die nächsten Monate, gut ausfallen, könnte es mit der Aktie weiter aufwärts gehen. Zumal Campion das auch als Ziel bei seiner Amtseinführung deutlich gemacht hatte. Und derzeit rät auch kein Analyst, der die Aktie regelmäßig beobachtet, zum Verkauf des Papiers. Seit Jahresbeginn gab es nur Kaufempfehlungen.

Kräftig bergab ging es mit der Aktie des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Vor wenigen Wochen war das Papier noch 7 Euro wert, die Tage waren es noch 5,50 Euro. Nach einem erfolgreichen Kapitalmarkttag mit prinzipiell positiven Einschätzungen von Analysten, war es mit der Herrlichkeit schnell vorbei. Zumal die Experten auch darauf hingewiesen hatte, dass Brain nun auch gute Zahlen, sprich Gewinne, liefern muss. Und damit auch den Beweis antreten, dass das Geschäftsmodell funktioniert.

Anders die Perspektiven des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich mit seiner Südwest-Niederlassung in Bensheim. Die Aktienexperten von Hauck Aufhäuser Investment Banking sehen diese ungeachtet eines schwachen Marktes positiv.

Alternde Produktionsanlagen

Im Depot Rhein-Neckarhaben sich die Schwergewichte BASF und SAP weiter erholt. Die BASF veröffentlichte vorläufige Quartalszahlen mit einem niedrigeren Umsatz aber überraschte mit einem höheren Gewinn. Dennoch hat das Analysehaus Jefferies bei der BASF Zweifel. Mittelfristig seien die Aussichten für die europäischen Produzenten von Basischemikalien nicht rosig, meint Analyst Chris Counihan. Alternde Produktionsanlagen und eine schwächere Konjunktur sprächen dafür, dass nicht alle Fabriken die nächste Dekade überleben dürften. Weniger relevant für die Aktie, aber für den Standort Ludwigshafen: Angesichts der hohen Energiepreise wird mehr in den USA und China investiert.

Rosiger für den Standort sieht es in Walldorf beim Softwarekonzern SAP aus. Die starke Dynamik im Cloud-Geschäft dürfte sich fortgesetzt haben, so Analyst Toby Ogg von der US-Bank JP Morgan. Der Fokus der Investoren werde sich wohl auf die Aussagen des neuen Finanzchefs Dominik Asam richten. Die Aktie von SAP sei im europäischen Software-Sektor unverändert sein Favorit.

Das Papier des Schmierstoffkonzerns Fuchs Petrolub setzt seinen im Herbst vergangenen Jahres gestarteten Aufwärtstrend fort. Peter Spengler von der DZ Bank geht davon aus, dass der Konzern auch im voraussichtlich schwierigen Jahr 2023 die eigenen Ziele für Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cashflow erreichen wird. Er schließt eine Anhebung der Prognosen für 2023 im Jahresverlauf nicht aus.

Sein Kollege Axel Herlinghaus, der Südzucker beobachtet, hebt hervor, dass der Zuckerkonzern die Ergebnisprognose zum vierten Mal innerhalb der vergangenen zehn Monate angehoben hat. Seiner Ansicht nach stehen die „Zucker-Ampeln“ für die kommenden zwölf Monate „klar auf Grün“. In operativer Hinsicht hätten auch die Geschäftsaussichten für die Beteiligungen CropEnergies und Agrana Stärke verbessert.

Im Depot Rhein-Main kämpft sich die Deutsche Bank aus dem Tief nach dem Bankenbeben im März. Gleichwohl hat Analystin Anke Reingen von der kanadischen RBC Zweifel. Der Fokus der Anleger bei der Zahlenvorlage dürfte sich auf mehr Klarheit darüber richten, ob die Geschäftserholung bei dem Geldhaus nur aufgeschoben oder schon Geschichte sei.

Commerzbank-Zahlen im Blick

Auch bei der Commerzbank haben die vergangenen Wochen ganz im Zeichen von Wertpapier- und Liquiditätsrisiken gestanden, sagt Analyst Jason Napier von der Schweizer UBS. Dabei erinnerte er an die Schließungen der SVB und der Signature Bank in den USA. Inzwischen gehe der Blick des Marktes in Richtung der Zahlen zum ersten Quartal. Hier gehört die Commerzbank zu seinen Favoriten.

Beim Flughafenbetreiber Fraport treffe eine recht hohe Bewertung auf ein breites Spektrum potenzieller künftiger Risiken, meint UBS-Analyst Cristian Nedelcu. Für die Lufthansa-Aktie zeigt sich wie so oft ein gemischtes Analyse-Bild unter den Analysten, derzeit mit Tendenz nach oben.

Mit der Aktie des Fresenius-Konzerns geht es nach dem Wechsel im Top-Management nicht so richtig aufwärts. Und das, obwohl Konzernchef Michael Sen zuletzt selbst Aktien im Wert von mehr als einer halben Million Euro gekauft hat. Aktienkäufe von Topmanagern gelten gemeinhin als Hinweis auf künftig bessere Geschäfte, die wiederum den Kurs beflügeln könnten.