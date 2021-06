Nibelungenstraße in Bensheim nach Unfall gesperrt

Bensheim. Ein Unfall auf der Nibelungenstraße sorgte am Dienstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Ein Autofahrer war gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich der Liebfrauenschule auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten notärztlich versorgt werden.

Zur Schwere der Verletzung und zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Laut einem Sprecher hat der Unfallverursacher Gas und Bremse verwechselt. Die Nibelungenstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr auf dem Ritterplatz. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Um kurz nach 17 Uhr konnte die Strecke in beide Richtungen wieder freigegeben werden.

