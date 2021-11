Neuschnee und Tauwetter in Hessen

Hessen. Auf einen kurzen Wintereinbruch in der neuen Woche in Hessen folgt Tauwetter. Am Vogelsberg und im Odenwald könne es in der Nacht auf Dienstag bis zu 15 Zentimeter Schnee geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Schneefallgrenze sinke demnach auf 200 Meter.

Im Laufe des Dienstags soll der Schnee allerdings auch im Bergland in Dauerregen übergehen. Am Mittwoch werde es sogar noch milder, so der Meteorologe. Bei Temperaturen bis zu zehn Grad könne es teilweise schauerartige Regenfälle geben. Zudem warnt der DWD am Dienstag und Mittwoch vor stürmischen Böen.