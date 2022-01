Offenbach. Bis zu 40 Zentimeter Schnee könne es im Gebiet der Rhön geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Immer wieder sollen in den nächsten Tagen Schnee- oder Regenschauer durchziehen. Dabei bleibe es stark bewölkt. Die Temperaturen liegen demnach am Freitag zwischen zwei und vier Grad. In den Nächten warnt der DWD vor Glätte durch überfrierende Nässe und Schnee.

