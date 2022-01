Bensheim. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde Bensheim veranstaltet am Donnerstag, 13. Januar, einen Neujahrsempfang unter Beachtung der aktuellen 2 G-Corona-Regeln. Beginn ist um 18 Uhr in der Zeppelinstraße 33 in Bensheim.

Eine Anmeldung für den Neujahrstreffen ist per E-Mail möglich: kontakt@bashier-moschee.de.

Es gelten die aktuellen 2 G-Corona-Regeln, mit entsprechenden Nachweisen der Impfung oder Genesung.