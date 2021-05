Neues Programm verzögert Bearbeitung der Beihilfe

Bergstraße. BA-Leserin Christina Polek aus Bensheim hat sich in einem Brief an die Redaktion gewandt. Die darin beschriebenen Probleme mit einem Antrag bei der Beihilfe haben sich zwar inzwischen geklärt, dennoch möchte sie auf die generelle Problematik aufmerksam machen.

„Im vergangenen September habe ich eine schwerwiegende Krebsdiagnose bekommen und seitdem zahlreiche Chemotherapien“, schreibt sie darin. „Als pensionierte Lehrerin bin ich beihilfeberechtigt (Beihilfestelle angesiedelt beim Regierungspräsidium in Kassel). Bisher war die Erstattung kein Problem. Innerhalb der vier Wochen, die für Arztrechnungen üblich sind, ist die Erstattung erfolgt. Bei meinem letzten Antrag jedoch ging Einiges schief.“ Es gehe bei zwei Chemotherapien im Monat um mehrere 1000 Euro. „Als mein Antrag vom 8. April Anfang des Monats Mai noch nicht beantwortet war, habe ich trotzdem die fälligen Überweisungen vorgenommen in dem Glauben, mein Geld müsse ja in den nächsten Tagen eingehen. Das tat es jedoch nicht, so dass ich auf einem geplünderten Konto im Minus stand, mit zwei Dritteln des Monats noch vor mir.“

Nach Anfragen bei der Beihilfe erhielt sie den Hinweis, man stelle die Bearbeitungssoftware um, die Bearbeitungen könnten daher etwas länger dauern. Eine Antwort, die sie später auch bei einem Telefonat bekam.

„Täglich mehr als 10 000 Anrufe“

„Da hört man, es gäbe täglich mehr als 10 000 Anrufe, die nicht alle beantwortet werden könnten. Auf meine erstaunte Frage, wie man es bewerkstelligen soll, wenn es so lange dauert, bis das Geld ankommt, hieß es, es seien vor kurzem zehn Wochen gewesen und jetzt nur noch acht. Man könne mir keine Zusage machen, mein Antrag sei im Korb eines Mitarbeiters und würde wohl in den nächsten zwei Wochen bearbeitet werden“, so Polek. „Wie ich bis dahin ohne das Geld auskommen sollte, konnte man mir nicht beantworten.“ Da ihre Behandlungen die Probleme der Beihilfe nicht berücksichtigen, so die Bensheimerin, habe sie bereits den nächsten Antrag über 5000 Euro gestellt. „Ich kann es immer noch nicht fassen“, schreibt sie. „Da hat sich in der Verwaltung seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts offenbar nicht viel verändert. Die Einführung einer neuen Softwareversion darf meiner Meinung nach nicht zu solchen Problemen führen. Sie ist offensichtlich nicht gut vorbereitet worden. Das zeigen auch die mehr als 10 000 Anrufe pro Tag. Arztrechnungen müssen in der Regel innerhalb von vier Wochen bezahlt werden. Diese Tatsache scheint jedoch für die Beihilfestelle keine Bedeutung zu haben. Das ganze Vorgehen bestärkt mich in der Ansicht, dass öffentliche Verwaltung und elektronische Datenverarbeitung nicht kompatibel sind.

Bald soll es wieder schneller gehen

Auf Anfrage dieser Zeitung hat sich ein Sprecher der Pressestelle des Regierungspräsidium Kassel zu der Problematik geäußert: „Es trifft zu, dass es in Beihilfeangelegenheiten seit Anfang des Jahres zu längeren Bearbeitungszeiten kommt.“ Neben dem Antragshoch zum Jahreswechsel liege dies vor allem an der Einführung eines neuen Bearbeitungsprogrammes sowie unvorhergesehenen Personalengpässen. „Wir haben inzwischen eine Vielzahl personeller und organisatorischer Maßnahmen getroffen, um alle verfügbaren Kapazitäten auf die Antragsbearbeitung zu konzentrieren und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen: Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch an den Wochenenden und haben teilweise Urlaube verschoben oder verkürzt. Darüber hinaus haben auch viele Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeit übergangsweise aufgestockt. Zusätzliche Mitarbeitendenstellen wurden eingerichtet.“ Einzel- oder Sammel-Anträge, bei denen die Gesamtsumme 5000 Euro übersteigt, werden vorrangig bearbeitet, wie die Pressestelle berichtet.

Der Rückstand der Anträge sinke durch die Maßnahmen kontinuierlich. „Er betrug in der Spitze mehr als 80 000 unbearbeitete Anträge und liegt inzwischen bei weniger als 50 000. Leider kommt es weiterhin zu Verzögerungen, die Antragsbearbeitung kann im Einzelfall bis zu vier oder fünf Wochen dauern. Wir setzen weiterhin alles daran, dass wir schnellstmöglich wieder zu den vorherigen Bearbeitungszeiten von zehn bis 15 Tagen zurückkehren können.“

