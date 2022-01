Neues Programm der Volkshochschule Bergstraße

Bergstraße. Das Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) mit kreisweit 600 Veranstaltungen liegt vor – in Farben, die für Sommer stehen: gelb, himbeer, blau, orange.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon jetzt liegen die Hefte im Landratsamt in Heppenheim, dort auch in den Banken, ebenfalls in Lorsch bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, im Alten Rathaus und in vielen Lorscher Geschäften und Banken.

Die Verteilung läuft

Die Verteilung der Programme im ganzen Kreis Bergstraße läuft – wie üblich werden Banken, Sparkassen und Einzelhandelsgeschäfte beliefert.

Auch online lässt sich das Programm abrufen – über die Homepage der Kvhs. Dort sind mit wenigen Mausklicks auch Anmeldungen möglich – oder am Telefon unter der Nummer 06251 / 172960. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2