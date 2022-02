Ohne Ehrenamt wäre die Welt weniger bunt, weniger schön und weniger lebens- und liebenswert. Und ohne Ehrenamt gäbe es weder die Freiwilligen Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz noch Sportvereine oder lokale Parlamente – um nur einige wenige von vielen Beispielen zu nennen. Allein in Hessen packen in ihrer Freizeit fast zweieinhalb Millionen Menschen an und

...