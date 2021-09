Neues digitales Ausstattungspaket des Landes für die Feuerwehrausbildung auf Kreisebene

Hessen. Eine digitale und innovative Aus- und Fortbildung, die Ehrenamt, Beruf und Familie flexibler vereint und damit noch mehr Menschen von einem Engagement in der Feuerwehr überzeugt, sei eines der wichtigsten Anliegen der Hessischen Landesregierung für das Feuerwehrwesen in Hessen. Dies betonte Innenminister Peter Beuth anlässlich der Vorstellung von neuen digitalen Ausstattungspaketen für die Feuerwehrausbildung auf Kreisebene. Landkreise, kreisfreie Städte und Sonderstatusstädte können ab sofort beim Land Hessen jeweils eine Förderung von bis zu 19.000 Euro beantragen, um neben Laptops und Kameras für die eLearning-Anwendungen auch spezielle Virtual-Reality-Brillen sowie die erforderliche Software für Lehrgänge auf Kreisebene zu erhalten.



„Das digitale Angebot wird von unserer Landesfeuerwehrschule ständig erweitert und um die neuesten technischen Innovationen ergänzt. Mit dem Ausbau von digitalen Fortbildungsmöglichkeiten auf Kreisebene unterstützen wir die Kameradinnen und Kameraden, die sich theoretische Inhalte in Selbstlernphasen von zuhause aus aneignen können. Natürlich werden sie hierbei von Ausbildern digital begleitet, um umgehend Antworten auf mögliche Fragen zu erhalten. Auch praxisbezogenen Inhalte werden in Zukunft verstärkt digitaler und innovativer. So kann die Einsatztaktik mittels Virtual-Reality-Brille in Simulationen, die ein detailgenaues Abbild der Realität schaffen, eingeübt und im Anschluss mit einem Kreisausbilder online nachbesprochen werden. Für die hessischen Feuerwehren bieten sich damit völlig neue Möglichkeiten in Ausbildung und Fortbildung auf Kreisebene“, so der Innenminister.



Virtual Reality sei insbesondere für virtuelle Übungen mit Fallbeispielen im Gefahrgutbereich (GABC-Ausbildung) geeignet, bei denen Führungskräfte ein realitätsnahes Training ohne große Vorbereitung erhalten können. Für die digitalen Ausstattungspakete der Feuerwehrausbildung auf Kreisebene stellt das Land insgesamt mehr als 640.000 Euro zur Verfügung.

