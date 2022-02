Neuer Vorsitzender des Kultursommers

Bergstraße. Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt ist zum neuen Vorsitzenden des Kultursommers Südhessen gewählt worden und tritt damit die Nachfolge von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Darmstadt) an. Vertreter des Vorsitzenden wurden Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg (1. Stellvertreter), und Frank Matiaske, Landrat des Odenwaldkreises(2. Stellvertreter). Engelhardt bekundete, ihm sei die Förderung der Vielfalt der südhessischen Kulturlandschaft ein besonderes Anliegen. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, die von Corona gebeutelte Kulturszene zu stärken.

Programm von Juni bis September

Das neue Kulturprogramm mit über 150 Veranstaltungen in Südhessen erscheint Ende Mai und bietet im Zeitraum vom 17. Juni bis 18. September Theater- und Kleinkunstvorstellungen, Konzerte, Ausstellungen sowie Festivals für Groß und Klein. Offiziell wird der Kultursommer Südhessen 2022 – der 29. seiner Art – am 17. Juni im historischen Kellereihof in Michelstadt mit einem Konzert südhessischer Chöre. Der feierliche Abschluss des Kultursommers findet bereits am 17. September in Reinheim statt; dann wird der Schweizer Kabarettist und Beatboxer Martin O. auf der Bühne stehen. Als besonderer Programmhöhepunkt werden außerdem die 25. Tage der offenen Ateliers angekündigt, die am 17. und 18. September Kunstinteressierten Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen sollen.

Zum Kultursommer Südhessen e.V. gehören neben dem Kreis Bergstraße und der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Landkreise Darmstadt-Dieburg. Weitere Informationen zum Kultursommer Südhessen gibt es im Internet unter www.kultursommer-suedhessen.de. red

