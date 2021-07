Neuer Kurs: Tagespflege von Kindern

Bergstraße. Die Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein im Betreuungsangebot des Kreises Bergstraße. Sie bietet jungen Familien eine individuelle und flexible pädagogische Begleitung ihrer Kinder in einer kleinen Gruppe und ermöglicht eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit dieses Angebots sucht das Bergsträßer Jugendamt für diese wichtige Arbeit weitere Personen, die als Kindertagespflegeperson in der Region arbeiten möchten.

Interessierten bietet der Kreis Bergstraße in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim regelmäßig Qualifizierungskurse an. So startet im September der nächste Kurs.

Praxisnahe Ausbildung

Der erste Teil des praxisnah aufgebauten und kostenfreien Qualifizierungsangebots, die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung, beginnt am 3. September und umfasst 160 Unterrichtseinheiten. Die Einheiten finden jeweils montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12.30 Uhr statt.

Interessierte können sich für die Teilnahme am Qualifizierungskurs bewerben. Weitere Informationen zu dem Angebot sind beim Jugendamt unter der E-Mail-Adresse jugendhilfe-kindertagespflege@kreis-bergstrasse.de erhältlich.

Ab dem kommenden Jahr wird es zusätzlich zu der Qualifizierungsmöglichkeit am Vormittag einen Qualifizierungskurs dienstagabends und freitags stattfinden. Der Beginn für diesen Kurs ist der 15. Februar 2022. Auch hierfür können sich Interessierte bereits bewerben und weiterführende Informationen per E-Mail anfordern. red