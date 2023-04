Neuer Index soll Blick auf Lebensstandard ermöglichen

Hessen. Ein neuer Index soll einen umfassenderen Blick auf den Lebensstandard in Hessen ermöglichen. "Die Lebensqualität der Menschen lässt sich nicht alleine in wirtschaftlichen Kennzahlen wie Einkommen, Vermögen oder Konsumausgaben abbilden. Zu einem guten Leben gehören auch Bildung, Umweltschutz und Digitalisierung", teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag mit. Der neue regionale Wohlfahrtsindex (RWI) zeige, dass sich die Lebensqualität in Hessen in den vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert habe.

Dieser Gradmesser berücksichtigt laut Wirtschaftsministerium 21 Komponenten, die die Wohlfahrt steigern oder mindern. Dazu gehören positiv etwa Investitionen in Bildung, ehrenamtliche Arbeit und Erhaltung der Natur sowie negativ beispielsweise Treibhausgasemissionen, Lärm und Verkehrsunfälle.

Al-Wazir betonte: "Wenn wir heute in den Ausbau der Erneuerbaren Energien, in gerechtere Löhne oder in eine Verkehrswende investieren, die den Straßenverkehr sicherer und die Luft sauberer macht, sparen wir in der Zukunft hohe Kosten ein."

Die RWI-Untersuchung stammt vom Institut für interdisziplinäre Forschung der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Laut einer der beteiligten Wissenschaftlerinnen, Dorothee Rodenhäuser, hat der neue Index aber auch seine Beschränkungen. So werde etwa die subjektive Lebenszufriedenheit oder die Qualität von Sozialkontakten nicht erfasst. Zudem werde unterstellt, dass sich verschiedene Wohlfahrtsaspekte untereinander aufrechnen ließen.