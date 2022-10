Neuer Fraktionschef der CDU im Kreistag

Bergstraße. Der Lampertheimer Torsten Volkert (BILD: CDU) steht künftig an der Spitze der CDU-Fraktion im Bergsträßer Kreistag. Der 57-jährige erfahrene Kommunalpolitiker – beruflich als Mitarbeiter im Wiesbadener Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen tätig – wurde im Rahmen einer Klausurtagung der Fraktion einstimmig in dieses Amt gewählt.

Volkert tritt die Nachfolge von Volker Oehlenschläger an, der den Fraktionsvorsitz nach über sechs Jahren in andere Hände legen wollte. Oehlenschläger betonte, die Doppelbelastung als Bürgermeister einer mittleren Gemeinde sowie als Vorsitzender der in der Verantwortung stehenden größten Fraktion im Kreistag übersteige mittlerweile seine Kräfte.

Mit Torsten Volkert, so Oehlenschläger, schlage er einen erfahrenen Kommunalpolitiker als Nachfolger vor, der zuhören und verbinden könne – einen verlässlichen Teamplayer. Volkert sieht sich in der Kontinuität seines Vorgängers, der diese Aufgabe über Jahre hervorragend ausgeübt habe.

Torsten Volkert ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter im Alter von 24 Jahren. Mitglied in der CDU ist er seit 1987. Seit 1989 ist er für die Christdemokraten Mandatsträger – im Ortsbeirat in Hofheim, in der Stadtverordnetenversammlung in Lampertheim und im Kreistag, dem er erstmals 1995 angehörte.

Über viele Jahre arbeitete Volkert im Fraktionsvorstand der Lampertheimer CDU-Stadtverordnetenfraktion mit. Zudem ist er seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen in den Vorständen der CDU in Hofheim und/oder Lampertheim engagiert.

Beruflich ist er im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen des Landes Hessen aktuell mit der Leitung der Stabsstelle Verkehrswende beauftragt, Schwerpunkt „Mobilität“ und dort besonders E-Mobilität. red