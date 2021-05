Neuer Elefant im Heidelberger Zoo

Heidelberg. Tonnenschwere WG-Verstärkung: Im Mai zieht ein neuer Dickhäuter zu den drei jungen Elefantenbullen im Zoo Heidelberg. Der „Neue“ hört auf den Namen Namsai und kommt aus dem Zoo Kolmarden in Schweden. „Mit seinen fast acht Jahren ist der Jungbulle bereit, sich von seiner Geburtsgruppe zu lösen und im Zoo Heidelberg von einem Elefanten-Teenager zu einem selbstbewussten Elefantenbullen heranzuwachsen“, heißt es in einer Mitteilung.

Heidelberg als Zwischenstation

Namsai wird in der Heidelberger WG der jüngste Mitbewohner sein. „Mit dem Umzug beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt“, so der Tiergarten weiter. Wie es Elefanten in freier Wildbahn in diesem Alter auch tun würden, schließe er sich so einer Gruppe anderer männlicher Elefanten an – Tarak, Yadanar und Ludwig. Mit ihnen werde Namsai die nächsten Jahre zusammenleben.

Namsai heißt der Jungbulle, der von Schweden nach Heidelberg zieht. © dpa

Sobald die Bullen sozial gereift seien – meist mit zehn bis zwölf Jahren – könnten sie Heidelberg verlassen, um in anderen Zoos eine eigene Zuchtgruppe zu übernehmen. „Der Zoo Heidelberg ist für die jungen Elefantenbullen eine Zwischenstation, um in ihrer Jugend ohne den Schutz der eigenen Familie wichtige soziale Erfahrungen zu sammeln. Namsai stehen in Heidelberg einige aufregende und hoffentlich auch lehrreiche Jahre bevor. Und wir können ihn auf diesem Weg begleiten“, freut sich Zoodirektor Klaus Wünnemann. her