Neuer Ärztlicher Direktor an den Kinderkliniken

Darmstadt. Ab 01. Juli übernimmt Dr. Sebastian Becker die Ärztliche Direktion an den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margret und zugleich die Ärztliche Leitung des Schwerpunkts Kinder- und Jugendmedizin. Er folgt auf Andreas Winter, der diese Positionen kommissarisch übernommen hatte.

Dr. Sebastian Becker ist pädiatrischer Pneumologe, Allergologe und Gastroenterologe und seit 2015 Oberarzt an den Darmstädter Kinderkliniken. Der im Alice-Hospital geborene Darmstädter hat als Assistenzarzt im Klinikum Darmstadt gearbeitet bevor er seine Facharztausbildung an den Kinderkliniken absolvierte. Der Familienvater und leidenschaftliche Triathlet freut sich auf die zukünftige Aufgabe: „Ich trete in große Fußstapfen, doch kenne ich aus meiner Zeit als Oberarzt das ärztliche und pflegerische Team und bin zuversichtlich, dass wir die Klinik gemeinsam in eine gesunde Zukunft führen werden.“