Neuen Schulweg kennenlernen

Nach den Sommerferien bedeutet es für viele von euch, dass ihr einen neuen Schulweg habt. Ihr kommt vom Kindergarten in die Grundschule oder von der Grundschule an eine weiterführende Schule oder vielleicht habt ihr auch einfach eure Schule gewechselt. So oder so: Eine neue Schule und ein neuer Schulweg bedeuten Veränderung. Der ADAC, der Allgemeine Deutsche Automobil-Club, hat jetzt Tipps gegeben, wie ihr euren neuen Schulweg kennenlernt und wie ihr sicher mit dem Straßenverkehr umgeht.

Der beste Zeitpunkt euch auf den neuen Weg vorzubereiten ist direkt jetzt in den Sommerferien. So könnt ihr ganz in Ruhe und ohne Zeitdruck gemeinsam mit euren Eltern den Weg ablaufen. Sie können euch dann zeigen an welchen Stellen ihr besonders aufpassen müsst. Außerdem könnt ihr dann gemeinsam danach Ausschau halten, ob es einen Weg gibt, der mehr Sicherheit bietet, weil er vielleicht um manche Gefahrenstellen herumläuft. In solchen Fällen ist es besser, wenn der Weg etwas länger dauert, ihr dafür aber sicherer unterwegs seid.

Fred Fuchs © MM

Nicht schnell, sondern sicher ankommen, rät der ADAC. Geht ihr den Weg in den Ferien, könnt ihr auch überprüfen, wie lange ihr braucht, bis ihr an der Schule seid. So wisst ihr, wann ihr zuhause los laufen müsst, um pünktlich an der Schule anzukommen.

Wenn ihr den Weg ein paar Mal mit euren Eltern gelaufen seid, könnt ihr das Ganze einmal umdrehen und euren Eltern erklären, wobei man auf diesem Weg achten muss. Generell gilt, dass ihr ganz besonders aufpassen müsst, wenn ihr die Straße überquert. Tut das immer an Ampeln oder Zebrastreifen und nie, ohne euch davon zu versichern, dass keine Autos in der Nähe sind. Wenn ihr zusätzlich noch helle Farben, Reflektoren oder eine Warnweste tragt, hilft das dabei, dass euch Autofahrer besser sehen können und ihr sicherer unterwegs seid. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.