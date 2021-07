Neue Zeitfenster für Waldschwimmbad in den Ferien

Viernheim. Während der hessischen Schulferien ändern sich die Öffnungszeiten im Viernheimer Waldschwimmbad. Von Montag bis Freitag gibt es folgende Zeitfenster: 8 bis 11.30 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Am Samstag werden die Zeitfenster von 8 bis 11.30 Uhr, von 12 bis 16 Uhr und von 16.30 Uhr bis 20 Uhr angeboten. Und sonntags können die Badegäste von 8 bis 9.30 Uhr, von 10 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr kommen. Die Betreiber des Bads weisen darauf hin, dass Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines verantwortlichen volljährigen Erwachsenen eingelassen werden können, der auch die Verantwortung für die Einhaltung der an die Pandemie angepassten Allgemeinen Geschäftsbedingungen übernimmt. red

