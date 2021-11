Neue Staatssekretäre im hessischen Innen- und Europaministerium

Hessen. Im hessischen Innen- und Europaministerium werden die Posten der Staatssekretäre neu besetzt. Der bisherige Bundestagsabgeordnete und frühere Bürgermeister der Stadt Groß-Gerau, Stefan Sauer (CDU), soll das Amt im Innenministerium übernehmen, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Als neuen Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten werde er dem Kabinett den ehemaligen Kämmerer und Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Uwe Becker (CDU), vorschlagen.

Der bisherige Innenstaatssekretär Stefan Heck ist in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Europastaatssekretär Mark Weinmeister werde zum 1. Februar das Amt des Regierungspräsidenten in Kassel antreten, teilte Bouffier mit.