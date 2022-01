Neue Richtlinie erleichtert das Bauen mit Holz

Hessen. In Zukunft können auch in Hessen bis zu achtgeschossige Gebäude aus Holz gebaut werden. Das ermöglicht eine neue Holzbaurichtlinie mit Bauweisen, die alle Anforderungen des Brandschutzes erfüllen, wie Wirtschafts- und Bauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag mitteilte.

Die Hessische Bauordnung erlaubt bereits seit 2018 Holztragwerke für Gebäude. Bislang durften allerdings nur Gebäude mit bis zu vier Geschossen aus Holz gebaut werden. Die neue Richtlinie wurde von der Bauministerkonferenz erarbeitet und basiert auf den Ergebnissen mehrerer Forschungsprojekte, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Hessen übernehme die Richtlinie als sechstes Bundesland.