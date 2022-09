Neue Lehrer schließen ihre Ausbildung am Studienseminar ab

Bergstraße. „Endlich wieder eine Examensfeier“, freuten sich die Ausbilderinnen und Ausbilder am Studienseminar GHRF (Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen) in Heppenheim. Die Corona-Pandemie habe den Schulbetrieb in Hessen massiv beeinflusst, was zu ebenso großen Verwerfungen im Ausbildungsbetrieb für die jungen Lehrkräfte im Kreis Bergstraße und Odenwaldkreis gesorgt habe. Umso fröhlicher sei der Anlass gefeiert worden, dass in diesem Sommer wieder die Möglichkeit bestand, das erfolgreiche Ende einer gesellschaftlich wichtigen Ausbildung in die Lehrämter zu begehen.

Zu diesem Anlass habe man sich in Viernheim getroffen, um die erfolgreichen Staatsexamina sowie besondere Leistungen der Absolventen zu feiern. Der Leiter des Studienseminars, Uwe Setzer, würdigte in seiner Festrede das besondere Engagement der Teilnehmer mit den Worten: „Sie waren ungemein leidensfähig: Unterricht mit Maske, offenen Fenstern trotz Minusgraden, Sport im Schneematsch. Doch trotz all dieser und weiterer großen Einschränkungen ist es Ihnen gelungen, modernen Unterricht zu entwickeln, der kooperative und attraktive Lernarrangements darbot – stets zum Wohle der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler.“

Hohe Ansprüche

Die Ansprüche an einen kompetenzorientierten Unterricht seien hoch aber von allen Absolventen erfolgreich gemeistert worden. Mut für den weiteren Schritt machte er den jungen Lehrkräften gerne und betonte: „Sie stehen nun am Anfang einer wunderbaren Zeit – als Lehrerinnen und Lehrer sowie Lernpartner vieler Kinder und Jugendlicher.“

Auch der Personalrat unter der Leitung von Ursula Tilsner trug seinerseits mit Blumengeschenken zum Gelingen der Feier bei. Besondere Leistungen der jungen Absolventen wurden besonders gewürdigt. Beste Jahrgangsergebnisse erzielten: Lisa Heinrich (Grundschule der Schillerschule Auerbach), Lea Künkel (Grundschule Kappesgärten Bensheim), Eva-Maria Karlé (Grundschule Heppenheim-Kirschhausen), Sarah Orth (Sprachheilabteilung der Grundschule Bad-König) sowie Anne Terhalle (Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch).

Ebenfalls gewürdigt wurde das Planungsteam der frisch Examinierten Lehrkräfte, bestehend aus Lydia Amend und Janina Christophel, die die Veranstaltung in Viernheim und die Programmpunkte vorbereitet hatten. red