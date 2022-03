Der Frühling erwacht, das Bewusstsein für das eigene Leben wächst. In diesen Tagen versuchen viele zu korrigieren, was bisher vielleicht schief gelaufen ist: Der Winterspeck muss weg, auf mehr „Work-Life-Balance“ wird geachtet oder die körperliche Fitness neu aufgebaut. Da kommt manchen die kirchliche „Fastenzeit“ gerade recht – auch bei denen, die mit der Kirche eigentlich gar nichts am Hut

...