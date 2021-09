Neue Kurse in Englisch

Bergstraße. Demnächst laufen die Sprachkurse der Kreisvolkshochschule (Kvhs) wieder an. Einige neu eingerichtete Englischkurse sind dabei, weitere folgen in der letzten Oktoberwoche nach den Herbstferien.

Allen, die nicht mehr aktives Englisch wieder gebrauchsfähig machen wollen, bietet die Kvhs mit „Englisch – vergessen, zurückgeholt“ die Gelegenheit, altes Schulwissen aufzufrischen – und zwar in Bensheim in der Geschwister-Scholl-Schule vom 30. September an donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr. Senioren, die sich beim Lernen Zeit lassen wollen, gehen ab dem 27. Oktober ins Lorscher Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16) mittwochs zwischen 10 und 11.30 Uhr. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de