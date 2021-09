Neue Kommune in Hessen? / Bürger stimmen über Fusion ab

Wahl. Nach den Gemeindefusionen in Süd- und in Nordhessen könnte auch in Mittelhessen eine neue Kommune entstehen. Im Rahmen der Bundestagswahl am Sonntag werden die Bürger der beiden Gemeinden Lahntal und Münchhausen sowie der Stadt Wetter über einen Zusammenschluss abstimmen, wie es auf der gemeinsamen Internetseite der betroffenen Kommunen heißt. Die neue Kommune erhalte sehr wahrscheinlich Stadtrechte, einen Namen gebe es noch nicht.

Die Befürworter erhoffen sich durch den Zusammenschluss jährliche Einsparungen von 1,1 Millionen Euro und schlankere Verwaltungsstrukturen. Zudem gäbe es vom Land einen Schuldenerlass von 6,25 Millionen Euro sowie Fördermöglichkeiten ebenfalls in Millionenhöhe. Stimmt die Mehrheit der Bürger in den betroffenen Kommunen mit Ja, erfolgt die Fusion zum 1. Januar 2023.

In der neuen Kommune im Landkreis Marburg-Biedenkopf würden insgesamt rund 19 000 Bürger leben, verteilt auf 22 Ortsteile und eine Fläche von insgesamt knapp 187 Quadratkilometern. Damit wäre die neue Kommune hinter Frankfurt und Wiesbaden Hessens flächenmäßig drittgrößte Stadt.

Auf diesem Platz liegt derzeit Oberzent im Odenwald. Die Stadt war 2018 ebenfalls durch eine Fusion entstanden. Zudem gründete sich nach Angaben des Innenministeriums zum 1. Januar 2020 in Nordhessen durch einen Zusammenschluss die Gemeinde Wesertal.

