Die beiden geplanten neuen Kindergärten in Einhausen sollen Anfang und Mitte kommenden Jahres bezogen werden können. Wie Bürgermeister Helmut Glanzner den Gemeindevertretern jetzt mitteilte, wurden die Aufträge für die beiden Neubau bereits vergeben. Entstehen sollen an der Martin-Luther-Straße und an der Ecke Friedhof-/Carl-Benz-Straße – wie mehrfach berichtet – zwei fast baugleiche

...