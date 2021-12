Neue Aufgabe für Till Mansmann

Berlin/Bergstraße. Der Bergsträßer FDP-Bundestagsabgeordnete Till Mansmann (BILD: Gutschalk) wird in der neuen Wahlperiode entwicklungspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Der Liberale aus Heppenheim konnte nach seinem erneuten Einzug in den Bundestag damit auch einen persönlichen Erfolg bei der Neuaufstellung der FDP-Bundestagsfraktion erzielen. Neben der im Parlamentsbetrieb bedeutenden Sprecherposition entsandte ihn seine Fraktion zudem erneut in den wichtigen Finanzausschuss, dem er bereits in der vergangenen Wahlperiode angehörte.

© Thorsten Gutschalk

„Ressort, das mir am Herzen liegt“

„Eine neue Fraktion bringt auch eine neue Aufgabenverteilung mit sich. Ich freue mich sehr, die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag zukünftig als entwicklungspolitischer Sprecher vertreten zu dürfen – ein Ressort, das mir persönlich schon lange am Herzen liegt. Ich glaube fest daran, dass die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene der wichtigste Baustein für eine gelingende Zukunft ist. Die Bekämpfung von Hunger, die Förderung von Bildung weltweit, die Sicherstellung des internationalen Klima-, Arten- und Umweltschutzes sowie den umfassenden Ausbau unserer Gesundheitsversorgung können wir gerade in Zeiten einer Pandemie nur gemeinsam mit unseren europäischen und internationalen Verbündeten erreichen“, so Mansmann.

Außerdem freue er sich, auch in der neuen Legislaturperiode als ordentliches Mitglied dem Finanzausschuss des Bundestages anzugehören, indem er bislang für einen Teilbereich der Verbrauchssteuern zuständig war. Dass Till Mansmann sich in den kommenden vier Jahren mit Nachdruck auch weiterhin für die Belange der Bürger in Südhessen einsetzen werde, stehe für ihn außer Frage. „Beispielsweise durch die Übernahme des Bundesverkehrsministeriums durch meinen Parteifreund Volker Wissing bietet sich die Möglichkeit, besonders auch beim Neubau der ICE-Trasse durch das Ried die Interessen der Bevölkerung zu vertreten“, so der Bundestagsabgeordnete abschließend. red