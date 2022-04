Neubaupläne beim Weinheimer Beltz-Verlag

Weinheim. Die Unternehmensgruppe Beltz baut bis 2024 ein neues Bürogebäude in der Werderstraße in Weinheim. Das gab der Verlag, der in der sechsten Generation als Familienunternehmen geführt wird, in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir freuen uns, dass wir im 182. Jahr des Bestehens der Unternehmensgruppe Beltz einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung gehen können“, erklärte Marianne Rübelmann, Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Beltz, und fügte hinzu: „Das ist eine große Investition in die Zukunft der Verlagsgruppe. Gleichzeitig wird die Gegend um den Bahnhof durch ein modernes und klar strukturiertes Gebäude aufgewertet.“

Im Sommer sollen zunächst die beiden Bestandsgebäude in der Werderstraße 8-10 abgerissen werden. Die 120 Mitarbeiter ziehen dann vorübergehend in Büroräume im benachbarten 3-Glocken-Center um. Der vierstöckige Neubau des Verlagsgebäudes werde einen Konferenzanbau mit Dachterrasse sowie einen großen Innenhof und eine Tiefgarage erhalten, teilte das Unternehmen mit.

Bei dem Neubau, den das Weinheimer Architekturbüro Wolf geplant hat, spielen ökologische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. So sehen die Baupläne Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder, einen großen Fahrradparkplatz, eine Regenwasserzisterne, begrünte Dachflächen, eine Photovoltaikanlage, betonsparende Hohlkörperdecken und weitere ökologische Merkmale vor.

Für den Neubau sprächen aber auch ganz praktische Gründe. Eine Verbindung des bisherigen Verlagsgebäudes mit dem sich östlich anschließenden Altbau, in dem sich früher eine Baustoffhandlung befand, sei wegen der unterschiedlichen Ebenen nur schwer möglich. Selbst bei einem umfassenden Umbau wäre es „ein verwinkeltes, schwer zu nutzendes Bürogebäude“ geblieben.

Die Verlagsgruppe Beltz hat ihre Schwerpunkte im Kinder- und Jugendbuch (unter anderem „Beltz & Gelberg“) sowie in Sach- und Fachprogrammen aus den Bereichen Pädagogik, Aus- und Weiterbildung, Sozialarbeit, Lebenshilfe und Psychologie. Dachgesellschaft ist die Beltz Rübelmann Holding. 2021 machte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von 38 Millionen Euro. pro/ü

