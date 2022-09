Nervenkitzel auf Burg Frankenstein

Mühltal. Ende Oktober ist es wieder soweit: Das Grauen hält Einzug auf Burg Frankenstein. Seit seinem Start 1977 begeistert die Halloween-Party Jahr für Jahr Zehntausende Fans aus aller Welt. Sogar das amerikanische Frühstücksfernsehen berichtet über das Spektakel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in seinem 44. Jahr hat das mittlerweile legendäre Halloween auf Burg Frankenstein nichts von seiner Faszination verloren. Damit das so bleibt, setzen Macher und Monster auf ultimativen Grusel: noch mehr Horror, noch mehr Schrecken, noch mehr Grauen.

So wartet dass die diesjährige Halloween-Ausgabe wieder einmal mit einem neuen Superlativ auf: Dutzende Monster, verteilt auf verschiedene Areale und 3000 Quadratmeter Spielfläche, warten auf ihre „Opfer“ und machen das Halloween-Spektakel zum größten Event seiner Art in ganz Deutschland.

Burgherr und Veranstalter Ralph Eberhardt: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Analog zu unserem diesjährigen Motto ,Face Your Fear’ möchten wir den Gästen viel Neues aus unserem Gruselkabinett bieten.“ Aber es wurde nicht nur an einem neuen Spielkonzept gefeilt. Auch im Bereich der Gastronomie haben die „Halloween“-Macher einige Neuerungen in petto, damit für das leibliche Wohl und Geselligkeit bestens gesorgt ist.

„Halloween auf der Burg Frankenstein ist seit über vier Jahrzehnten Jahren in Bewegung, und wir bemühen uns jedes Jahr mit neuen Spielkonzepten zu überzeugen“, so Ralph Eberhardt. Stolz fügt der Burgherr hinzu: „2018 wurden wir sogar von einem US-Magazin als beeindruckendstes Halloween-Spektakel weltweit gekürt. Das war eine große Ehre für mich und mein 100-köpfiges Team.“ Man darf also gespannt sein, wer in der alten Burgruine, ihren Mauern, Zinnen und Gruften wartet. „ES“, „Freddy Krüger“, „Mikel Mayers“ oder Abgesandte aus der Unterwelt? Eines ist gewiss: Ein Halloween-Besuch auf der Burg soll Nervenkitzel, Grusel und Gänsehaut versprechen.

Das diesjährige Halloween-Festival findet an drei Wochenenden zwischen dem 21. Oktober und dem 6. November statt. Im Ticket enthalten sind das kostenlose Parken auf dem ausgeschilderten Park & Ride-Parkplatz in Pfungstadt (Redfortstraße) sowie der Bus-Shuttle zur und von der Burg Frankenstein. Die Busse fahren im Pendelverkehr durchgängig ab eine Stunde vor Beginn und eine Stunde nach Event-Ende.

Auf dem Gelände können sich die Besucher frei bewegen und unbeschränkt zwischen Monster- und monsterfreier Zone wechseln. Verschiedene Stände versorgen die Gäste mit Speisen und Getränken, auch an die Vegetarier ist dabei gedacht worden. Das Programm in den Themenbereichen der Monster wird regelmäßig wiederholt. Es besteht also kein Risiko, etwas zu verpassen. red

Info: Weitere Informationen im Internet unter: www.frankenstein-halloween.de