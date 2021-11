Nebel und Wolken in Hessen

Hessen. In Hessen wird es am Wochenende neblig und bewölkt. Am Sonntag ziehe in der zweiten Tageshälfte von Norden Regen auf, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Die Temperaturen liegen am Freitag und Samstag zwischen neun und zwölf Grad. Auch die Nächte bleiben nach Angaben des DWD frostfrei. Nächste Woche soll es spürbar abkühlen. Dann fließe Polarluft ins Land, so der Meteorologe. Mit Temperaturen zwischen sieben und neun Grad sei die Abkühlung am Sonntag aber zunächst kaum zu spüren.

