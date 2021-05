Nazisymbole an Schaufenster geschmiert

Hirschhorn. Mit schwarzer Farbe wurden Nazisymbole an zwei Schaufenster eines Bürogebäudes inmitten der Fußgängerzone der Stadt Hirschhorn geschmiert. Nachdem die Schmierereien, unter anderem ein Hakenkreuz, am Samstag gegen 14.50 Uhr entdeckt wurden, ist Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole ermittelt jetzt das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheit in Heppenheim. Unter der Rufnummer 06252 / 706-0 werden alle Hinweise zu dem Fall und den Verursachern entgegengenommen.

