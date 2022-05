Zu einer Fledermausquartiersuche im Stadtgebiet Bensheim lädt das Naturschutzzentrum Bergstraße am kommenden Freitag, 6. Mai, um 20.30 Uhr ein. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Ecke Berliner Ring/Taunusstraße in Bensheim. In Gruppen aufgeteilt werden die mit mehreren Fledermaus-Detektoren ausgestatteten Teilnehmer versuchen, ausfliegende Fledermäuse bis in ihr Gebäudequartier zu verfolgen.

