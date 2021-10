Naturschutzzentrum Bergstraße: Seminartag zu Natur im Garten

Bergstraße. Die Gruppe „campus botanicus“ lädt zu einem Seminartag am Samstag, 16. Oktober, in das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) in Bensheim an der Erlache ein. Von 11 bis 17 Uhr veranstaltet die Partnerorganisation „Natur im Garten“ diesen Tag mit Vorträgen und Naturgartenwissen zum Anfassen. Dazu gibt es eine Führung durch das Gelände des Naturschutzzentrums, das auch einen Perma-Garten umfasst.

Besuche in Gärten, Unterhaltungen, Vorträge und Diskussionen, zusammen im Garten arbeiten – alles das fehlt durch Corona. Drei Frauen haben daher „campus botanicus“ gegründet – eine Plattform, auf der Menschen ihr Gartenwissen virtuell teilen. Die Leidenschaft für Pflanzen und Garten zu befeuern und Menschen zusammenzubringen, ist das Ziel von Christine Bahlo, Andrea Bierbaum und Sylvia Knittel.

Das Ticket für den Seminartag im NZB kostet 15 Euro. Die Veranstalter spenden den Erlös abzüglich ihrer Kosten vollständig an das NZB. red

Info: Das vollständige Programm ist unter https://campus-botanicus.de/seminartag-naturschutzzentrum/ zu finden. Anmeldung online unter https://eveeno.com/seminartag-naturschutzzentrum

