Natur mit Solar- und Windkraft schützen?

Bergstraße. Klimaschutz kollidiert manchmal mit Naturschutz – oder es sieht zumindest so aus. Vor diesem Hintergrund lädt das Klimabündnis Bergstraße zu seinem Treffen am Donnerstag, 24. Februar, ein.

„Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise sind beides überragende Menschheitskrisen. Deshalb muss Klimaschutz und Erhaltung der Biodiversität unbedingt verbunden werden. Aber wie genau?“, heißt es in der Einladung.

Lebhafte Diskussion erwartet

Der BUND-Kreisverband Bergstraße, Gründungsmitglied des Klimabündnisses, wird einen Impuls zur Diskussion geben und dabei speziell auf die Windkraft und die Solarenergie eingehen.

„Wir erwarten eine lebhafte und konstruktive Diskussion dieser hochaktuellen Frage“, so Otto Merkel vom Klimabündnis. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu der Video-Veranstaltung dazuzuschalten, die um 19.30 Uhr beginnt. Die Einwahldaten können per E-Mail an info@klimabuendnis-bergstrasse.de angefordert werden. red