Nahe des Frankfurter Bahnhofs mit Glasflasche angegriffen / Festnahme durch Bundespolizei

Kriminalität. Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 konnten Zivilbeamte der

Bundespolizei gegen 22.05 Uhr einen 15-Jährigen im Bahnhofsgebiet überwältigen

und festnehmen, nachdem dieser einen 41-jährigen Mann mit einer Glasflasche

bewarf und mittels einer weiteren, abgebrochenen Glasflasche angreifen wollte.

Die Glasflasche traf den Geschädigten im Gesicht, verletzte ihn jedoch nur

leicht, sodass eine ärztliche Versorgung durch den 41-Jährigen abgelehnt wurde.

Im Anschluss griff der 15-jährige Täter zu einer weiteren Glasflasche, zerschlug

diese und wollte den Geschädigten mit dem abgebrochenen Flaschenhals angreifen.

Zivilbeamte der Bundespolizei beobachten den Vorfall, gaben sich gegenüber dem

15-jährigen Täter als Polizeivollzugsbeamte zu erkennen und setzten

Pfefferspray ein, um ein weiteres Einwirken des 15-Jährigen zu verhindern.

Daraufhin setzte der jugendliche Täter zur Flucht an und warf in der Bewegung

den abgebrochenen Flaschenhals in Richtung der Beamten, die jedoch ausweichen

konnten. Im weiteren Verlauf konnte der 15-Jährige überwältigt und festgenommen

werden.

Die Hintergründe für den Angriff sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die

das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen hat.