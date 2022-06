Nächtliche Lasermessung in Viernheim

Viernheim. Eine Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit, haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am späten Mittwochabend (22.), in der Zeit zwischen 22.30 und 23.30 Uhr, in der Wormser Straße in Viernheim durchgeführt. Maximal erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 30 km/h.

Von 17 gemessenen Fahrzeugen, waren lediglich zwei zu schnell. Insgesamt zogen die Ordnungshüter ein positives Fazit nach der Messung. Die höchste festgestellte Überschreitung betrug 39 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer.