  Nächster Rückschlag im Abstiegskampf

SV Darmstadt 98. Einmal mehr in dieser Saison stapften die Spieler des SV Darmstadt 98 fassungslos vom Platz. Die bittere 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg durch ein Eigentor in letzter Minute traf die Hessen empfindlich. Statt des erhofften Befreiungsschlages gab es den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. "Wir wollen kein Mitleid, wir sind selber dafür verantwortlich", sagte Darmstadts Trainer Markus Anfang zur prekären Situation.

AdUnit urban-intext1

Mit 22 Punkten rutschten die Lilien in der Tabelle auf Rang 13 ab. Das Polster auf den Relegationsplatz beträgt vier Zähler, bis zum ersten direkten Abstiegsplatz sind es fünf Punkte. "Jeder Spieler muss mit sich selbst ins Gericht gehen, ob das der Anspruch von jedem einzelnen ist", forderte Anfang. "Was in dieser Saison los ist, ist schwierig zu erklären", schimpfte Fabian Holland. "Heute haben wir noch einmal einen draufgesetzt." Trainer Anfang wollte für die Niederlage aber weder den Eigentorschützen Rapp noch Torwart Marcel Schuhen verantwortlich machen, auch wenn die Kommunikation zwischen beiden in der entscheidenden Szene nicht stimmte. Vielmehr war der Lilien-Trainer mit der Offensivleistung seines Teams nicht einverstanden: "Wenn vorne keine Tore gemacht werden, ist es genau derselbe Fehler wie hinten, wenn wir Tore bekommen."