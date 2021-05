Nachtsichtgerät aus Geländewagen gestohlen

Lorsch. Einen grünen Rucksack mit Wertsachen wie einem Nachsichtgerät, einem PC-Tablet, Geld und persönlichen Dokumenten haben Kriminelle am frühen Montag aus einem Mercedes-Geländewagen in Lorsch gestohlen. Das Auto parkte zur Tatzeit an der Wingertsbergstraße, als die Täter gegen 1.20 Uhr zuschlugen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entfernten sich die Täter über die Nibelungenstraße und weiter in Richtung Karolingerstraße. Wer am Pfingstmontag Beobachtungen gemacht hat, der melde sich bitte in Heppenheim beim Kommissariat 21/ 22. Telefon: 06252 / 706-0.

